Ispica. Ieri al Pala Brancati “La Partita del Cuore”

Ieri al Pala Brancati di Ispica si è svolta “La Partita del Cuore”, evento organizzato dalle insegnanti Martino Maria e Micieli Marianna dell’I.C “Leonardo da Vinci”, con il supporto della società ASD Sportispica Marco Monaco, con lo scopo di raccogliere fondi utili a finanziare l’importante progetto di ippoterapia “Al Galoppo” rivolto agli alunni con disabilità dell’Istituto.

Si è trattato di un torneo di calcio a 5 che ha visto protagonisti gli alunni dell’istituto, i quali divertendosi, si sono resi protagonisti di un grande progetto di civiltà.

Un evento che ha coniugato sport e solidarietà, due temi che hanno visto il nostro istituto in prima fila per una giornata all’insegna del divertimento ma dedicata, in primo luogo, alla condivisione e alla voglia di aiutare il prossimo.

L’Istituto “L. Da Vinci”, da sempre attento alle esigenze di tutti gli alunni e in particolare agli alunni con disabilità, s’impegna a promuovere itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica. Il progetto al “Galoppo” mira a tutto ciò: dare la possibilità a tali alunni di seguire un percorso che aiuti a sviluppare le loro competenze a livello psicomotorio, a livello cognitivo, a livello relazionale.

Martedì dunque, nella giornata di San Valentino, docenti e alunni hanno celebrato l’AMORE che rappresenta la gentilezza e la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà e la preoccupazione benevola nei confronti degli altri: un piccolo gesto per un grande progetto di civiltà.

“Per la riuscita dell’evento – dichiarano le insegnanti Martino e Micieli- ringraziamo in primis il nostro Dirigente Scolastico Rosaria Maltese, il Dirigente Scolastico Reggente Alberto Moltisanti, il Comune di Ispica per aver messo a disposizione il Pala Brancati, la Croce Rossa di Ragusa, la società ASD Sportispica Marco Monaco, RDP Performance organizzazione artistiche di Rosario Donzello.

Il progetto di Ippoterapia “Al Galoppo” sarà realizzato anche grazie alla collaborazione di alcuni imprenditori e sostenitori del territorio: Cannizzaro Home Design, Agriblea, Colle d’Oro, Fonte Verde, Edil Forniture, Agrifarm, Bar Bruno, Tecnotir Srl Officina Meccanica, Blanco Srl Bus Operator, AB Forniture Pozzallo, Steel Company Pozzallo, Farmacia Losi Dott. Luigi Pozzallo”.

