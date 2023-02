Monterosso. Molte frane creano disagi a circolazione stradale

Il ciclone Nikola con la sua presenza in Sicilia ed in particolare nella zona Sud Orientale sta creando notevoli danni e disagi . Monterosso Almo risulta parzialmente isolata . La SS 194 nel tratto Monterosso – Vizzini Ieri sera è stata chiusa al traffico per una frana ( vedi foto). La SP 62 che da Monterosso e Giarratana porta al bivio per Chiaramonte e Ragusa ieri sera è stata chiusa al traffico per una consistente frana( Vedi foto) .Solo stamane è parzialmente transitabile adottando le dovute precauzioni di guida. Per non parlare di decine di micro frane che stanno interessando tutta la struttura viaria della zona Montana Iblea. Numerosi gli interventi degli uomini della Protezione Civile – Rangers Europa di Monterosso e delle altre strutture di pronto intervento per mettere in sicurezza le arterie interessate alle frane. Per via del forte vento si sono verificati anche dei danni ad alcuni ripetitori. Infatti da ieri pomeriggio non c’è linea con i cellulari Tim. Nelle foto le zone interessate dalle frane .

