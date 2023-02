Tanti i danni causati dal maltempo a Modica. Alberi, muri, pannelli solari, antenne e strade ne hanno pagato le spese, compreso l’antico rudere di Torre Piccione a Zappulla o un antico pino del convento dei frati minori Cappuccini. I corsi d’acqua hanno trascinato via tutto, anche un furgone che, lasciato in sosta, è andato in balia delle acque finendo a Scicli. https://fb.watch/iC4M9zXB5Z/

