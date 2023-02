Furti a Modica. Convalidato arresto ma… il ladro è già libero

E’ stato convalidato l’arresto del giovane tunisino residente a Modica, fermato da polizia e carabinieri a seguito dei numerosi furti che da alcune settimane erano stati messi a segno nel centro cittadino. Il giovane è comparso davanti al Gip del Tribunale di Ragusa che, come si diceva, ha convalidato il provvedimento restrittivo di domenica sera, ma lo ha dovuto scarcerare per la lieve entità dei furti ed anche, si ritiene, perchè deve ancora essere accertato se siano stati commessi dal 24enne o se c’è qualche altro gruppo. Un fatto sembra certo: l’interessato ha un complice. In ogni modo è stato già rimesso in libertà anche se gli è stato contestato il Daspo urbano che gli viene di avvicinarsi in alcune zone della città.

