“Commissariare Comune di Pozzallo per incapacità amministrativa”

Il gruppo politico Liberiamo Pozzallo, chiede l’intervento dell’assessorato regionale agli enti locali per la palese e manifesta incapacità amministrativa. “Da comunicati stampa del Sindaco di Pozzallo – spiega Carmelo Distefano, in qualità di portavoce – si apprende che il Comune non riesce ad attuare i necessari ed improcrastinabili concorsi per dirigenti, con il conseguente blocco di tutte le attività amministrative, per la mancanza della firma di tutti gli atti amministrativi. E’ evidente che se l’iter amministrativo intrapreso per bandire dei concorsi fosse stato del tutto regolare, le procedure si sarebbero espletate; le colpe non possono essere ne delle opposizioni ne delle organizzazioni sindacali, ne della politica. Molti i servizi sono stati sospesi, uno per tutti quello del Centro Disabili, servizio sospeso senza nessuna comunicazione ai familiari degli utenti, senza pagamenti ai fornitori, con il conseguente blocco delle cooperative e dipendenti . E’ chiaro che nessuno vuole che la macchina amministrativa sia fermata ma, al contrario, che abbia i piedi per poter camminare da sola, nel rispetto delle regole e delle leggi, in nome della legalità tanto decantata dal Sindaco. Già dalla scorsa legislatura, abbiamo assistito, a simili problemi amministrativi, come il cambio continuo dei segretari comunali, così come di dirigenti nei vari settori, compreso il corpo di polizia municipale. I problemi non sono soltanto il mancato espletamento dei bandi di concorsi per dirigenti – continua Distefano – ma anche le condanne che il sindaco e parte della giunta precedente hanno ricevuto dalla Corte dei Conti, con obbligo di risarcire il Comune per danno erariale. Da sottolineare che l’attuale sindaco, oltre alle condanne della Corte dei Conti ha anche rinvii a giudizio, in attesa di sentenza. Per tali motivi chiediamo l’intervento dell’assessorato agli enti locali, affinchè, tramite un opportuno commissariamento, scongiuri il protrarsi del blocco di tutte le attività amministrative con danno per la città”.

