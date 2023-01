Open Day Principi Grimaldi: quest’anno la novità del Benessere

Il 21 e 22 gennaio lo storico Istituto Principi Grimaldi di Modica apre le porte a tutti coloro che vogliono toccare con mano la realtà dei vari percorsi di istruzione che presenta l’offerta formativa. Accanto agli oramai tradizionali e consolidati indirizzi “Alberghiero”, “Agrario” e “Ottico”, dal prossimo anno scolastico si aggiunge uno degli indirizzi professionali più ricercati negli ultimi anni: Operatore del Benessere. Il corso è nato dalla collaborazione tra l’Istituto Grimaldi e la scuola professionale Esfo e grazie alla sua articolazione in due cicli di studi è l’unico in provincia a consegnare allo studente ben tre titoli spendibili sia sul mondo del lavoro che per continuare il percorso di studi all’università. Chi sceglierà di iscriversi nel corso di Operatore del Benessere del Grimaldi potrà scegliere tra due specializzazioni: estetica ed acconciatura. In entrambi i casi più della metà delle ore curriculari si trascorreranno nei laboratori per acquisire sin da subito una certa manualità. Per il resto si studieranno materie tecniche e materie di base (italiano, matematica, due lingue straniere, diritto, geografia, etc etc) che porteranno alla conclusione del primo triennio al termine del quale verrà rilasciata la qualifica professionale che permetterà di lavorare in qualsiasi salone di estetica o acconciatura. Il secondo ciclo di studi (4° e 5° anno) prevede invece il conseguimento dell’abilitazione professionale al quarto anno ed il diploma statale al quinto, rilasciato dall’IPS Principi Grimaldi. Per chi si iscriverà al Corso di Operatore del Benessere del Grimaldi proveniente da paesi vicini, la scuola metterà a disposizione una navetta gratuita che la mattina porterà gli studenti a scuola per poi riaccompagnargli al termine delle lezioni. Ci sarà anche la possibilità di poter usufruire dei servizi di semiconvitto e convitto completo, ovvero la possibilità di poter pernottare nei locali del convitto del Grimaldi. Nel corso del quinquennio gli alunni effettueranno numerosi stage presso aziende del territorio ma anche all’estero grazie ai programmi Erasmus + che da tanti anni il Grimaldi porta avanti con risultati eccellenti. Insomma il nuovo corso di Operatore del Benessere si presenta come un piano di studi moderno, dinamico, pratico e spendibile in qualsiasi contesto lavorativo e universitario in Italia e all’estero.

