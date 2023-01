Monterosso. Per la Befana portato a spalla Bambin Gesù

Per il giorno dell’Epifania nel borgo Monterosso si è rinnovata ancora una volta la tradizione popolare della processione di Babin Gesù portato a spalla dai bambini del paese, sicuramente unica nel suo genere in tutta la provincia iblea. Alle 11 nella chiesa del Santuario dell’Addolorata è stata celebrata una solenne messa da parte dell’arciprete don Peppino Antoci . Subito dopo con il bambinello portato in spalla a turno da quattro ragazzi è iniziata l’originale processione lungo le vie principali del paese , stracolmi di turisti e forestieri per la visita del presepe vivente, fino alla chiesa di San Giovanni Battista. Nella foto un momento della processione a piazza San Giovanni.

Salva