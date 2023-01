Modica, auto cappotta in zona Nacalino. Una ferita

Stasera si è registrato un incidente stradale autonomo in Via Sorda Sampieri(la vecchia Modica Mare). Coinvolta un’autovettura Alfa Romeo condotta da un modicano di 37 anni, che nei pressi di zona Nacalino, per cause da stabilire da parte della polizia locale( intervenuta con due pattuglie) ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada, capovolgendosi. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dall’abitacolo. È rimasta ferita la passeggera, trasportata al Pronto Soccorso. Le condizioni sono in corso di valutazione.

