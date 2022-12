Cioccolato Modica e Pistacchio Raffadali. Vertice dei Direttori

Salvatore Gazziano Direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali, accompagnato da Carmelo Bruno Responsabile dell’Area Tecnica del consorzio, ha reso visita al Direttore del consorzio del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto. (Foto : da Sx C. Bruno, N. Scivoletto, T. Gazziano)

Un lungo incontro nel quale sono state affrontate le difficoltà di ciascun Consorzio in relazione ai problemi legati alla contraffazione. L’occasione ha consentito di approfondire tutti gli strumenti normativi più idonei per contrastare le pratiche illecite, sempre più aggressive, nonché gli strumenti messi in atto dai due Consorzi: il Qrcode per il Pistacchio e il Passaporto Digitale entrambi gestiti tramite l’Organismo di controllo a difesa della fede pubblica.

I due Consorzi – afferma Scivoletto – hanno in comune : l’Organismo di Controllo CSQA che assicura il rigoroso rispetto dei relativi disciplinari di produzione; due prodotti, nella loro fattispecie, unici e con caratteristiche qualitative di altissimo livello; una predisposizione ad essere impiegati quali ingredienti nelle produzioni gastronomiche dolci e non solo, con particolare riferimento ai lievitati quali Panettoni, Colombe e Ciambelle, ai biscotti secchi, ai gelati agli yogurt.

Programmate le attività comuni in previsione del SIGEP 2023 in programma a Rimini dal 21 al 25 gennaio prossimi. Per l’occasione, infatti, la CNA Nazionale cui è affidata la gestione del Padiglione CHOCOARENA , ha invitato quale ospite speciale il Cioccolato di Modica IGP, che a sua volta ha voluto condividere gli spazi a disposizione con il Pistacchio di Raffadali Dop, consolidando una collaborazione già sperimentata in altre occasioni.

Definiti, per quanto riguarda il Pistacchio di Raffadali Dop, le attività che lo coinvolgono nelle preparazioni sia in collaborazione con i maestri cioccolatieri di Modica , che con gli chef della FIC (Federazione Italiana Cuochi) che con la Piadina romagnola.

Un piatto speciale della tradizione siciliana, la cui identità rimane in atto segreta, metterà insieme tre eccellenze certificate : il Cioccolato di Modica Igp, il Pistacchio di Raffadali Dop e l’Arancia di Ribera DOP.

