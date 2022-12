Santa Croce Camerina. Primo appuntamento con “Rimboschiamo”

Seminate nei bambini buone idee, perché anche se oggi non le comprendono, un giorno fioriranno”. Grazie all’iniziativa e al patrocinio del Comune Santa Croce Camerina, il progetto di educazione ambientale “C’era una volta il Bosco” dell’organizzazione Rimboschiamo, approda all’Istituto comprensivo Psaumide per iniziativa dell’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Barone. I bambini della seconda elementare, oltre a conoscere i regali meno conosciuti che ci fanno gli alberi, hanno imparato che i boschi creano dei grandi laghi sotterranei. Il progetto si comporrà di quattro incontri fino alla prossima primavera che coinvolgeranno sia i bambini della scuola primaria ma anche i giovani studenti della secondaria di primo grado. Oggi il primo incontro al quale hanno partecipato il sindaco Peppe Dimartino, il vicesindaco Francesco Dimartino, l’assessore Mariateresa Barone e l’assessore allo Sviluppo economico, Davide Mandarà.

“Innanzitutto – dice il primo cittadino – non possiamo non rilevare la grande felicità e l’interesse dei bambini nel partecipare a progetti di questo tipo, anche nel confrontarsi con le istituzioni. Di questo non possiamo essere che contenti. Festeggiare gli alberi significa innanzitutto tutelarli e prendersene cura, promuovendo la loro piantagione ma anche la loro crescita e salvaguardia. Pensiamo che l’albero, prima di essere piantato, debba essere conosciuto. E che da momenti come questo poi derivino consapevolezze importanti quando si è adulti”. Perché, come viene detto spesso, non c’è un pianeta B. Ed è quanto mai importante prendersi cura di quello che abbiamo.

