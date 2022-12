Pozzallo. Approvato incremento orario al personale part-time

La Giunta Municipale di Pozzallo ha approvato una delibera in cui vengono incrementate due ore settimanali a tutte le 60 figure di personale con rapporto di lavoro a part-time.

Tutto ciò è stato reso possibile per i notevoli risparmi che si sono determinati per il grande numero di dipendenti collocati in quiescenza nel 2021 e nel 2022.

Esattamente, nel 2021 i pensionamenti sono stati 14 per un risparmio di € 443.144,63 e nel 2022 i pensionamenti sono stati 22 per un risparmio quantificato in € 689.470,71.

Il notevole esodo pensionistico ha provocato grandi carenze in tutti gli uffici e problemi nell’assicurare lo svolgimento dei servizi obbligatori per la collettività.

Nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione, al primo punto c’era l’impegno di potenziare l’apparato gestionale comunale.

L’aumento delle ore al personale part-time è solo un tassello per il raggiungimento dell’obiettivo, l’altro, forse più importante, è quello di dotare la macchina amministrativa di un vertice burocratico in grado di affrontare i piccoli e grandi problemi della città.

Questa esigenza è stata compresa dal Ministero dell’Interno che ha accolto la richiesta del Comune di assumere due nuovi dirigenti (1 ingegnere e un Dirigente esperto in materie finanziarie) oltre a 5 categorie D. Anche se purtroppo, così come avvenuto nel passato, chi lavora contro la città, favorendo di fatto l’illegalità, sta cercando e cercherà di impedire l’organizzazione di una burocrazia efficiente e rigorosa.

Inutile sottolineare che i corposi finanziamenti ottenuti dal Comune di Pozzallo necessitano di figure qualificate in grado di sapere eseguire tutto il necessario e complesso iter amministrativo, pena la perdita dei finanziamenti stessi.

Compito dell’Amministrazione Comunale è quello di lavorare per assicurare alla città di Pozzallo un apparato burocratico in grado di affrontare tutte le importanti sfide dei prossimi anni.

