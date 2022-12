Il Ragusa Calcio pronto al derby siciliano con il Licata sabato

Il Ragusa gioca domani alle 15 allo stadio “Aldo Campo” di contrada Selvaggio il derby siciliano contro il Licata per il penultimo turno d’andata del torneo di calcio di Serie D. Il tecnico Filippo Raciti, al rientro dalla squalifica, potrà contare sull’esterno Cacciola che ha scontato il doppio turno di stop mentre non ci sarà ancora il centrocampista Meola appiedato dal giudice sportivo per 4 turni. Il Ragusa torna in casa dopo i pareggi esterni di Castrovillari e San Luca. “Come sempre ci attende un avversario difficile visto che, in questo campionato, non ci sono squadre cuscinetto – afferma Raciti – il Licata ancora di più perché per organizzazione di gioco sia difensiva che offensiva può contare su giocatori tecnici che conoscono a memoria questa categoria. Inoltre, ha dimostrato doti di palleggio e principi di gioco importanti e in trasferta non è da sottovalutare. Come diciamo sempre, è una gara da prendere con le pinze e non bisogna sbagliare l’atteggiamento, come hanno fatto finora i ragazzi in queste ultime gare. Alla fine, vinci, pareggi o perdi, questo è il calcio, però voglio dall’intero team una prestazione con l’atteggiamento forte come quello che abbiamo avuto fino ad adesso. E’ ‘ultima gara interna dell’anno e questo deve rappresentare uno stimolo per noi – aggiunge Raciti – per chiudere il girone d’andata poi con la trasferta di mercoledì a Vibo Valentia. Finora il nostro è stato un cammino sopra le righe. Vogliamo tutti fare bene con il Licata. Puntare alla vittoria tra le mura amiche è normale anche se alla fine quello che conta è mettere punti in classifica”. Possibile esordio tra le mura amiche per il portiere Michele Truppo, classe 2002, 198 centimetri di altezza, arrivato dall’Acireale. “A San Luca – afferma Truppo – è stato un buon esordio, abbiamo ottenuto un punto d’oro su un campo difficile”. La gara sarà diretta da Fabrizio Arcidiacono di Acireale mentre gli assistenti designati sono Antonio Nicolò di Milano e Lorenzo Rigano di Chiari. L’Asd Ragusa calcio ha anche predisposto una diretta a pagamento della partita che sarà trasmessa sul canale Facebook della società azzurra. Le info sui canali social del sodalizio ibleo.

Salva