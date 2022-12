I numeri vincenti di oggi del 10eLotto

Primo appuntamento della settimana con il 10 e Lotto, il gioco legato alle tre estrazioni settimanali del Lotto. I 20 estratti del 10 e Lotto corrispondono ai numeri delle prime due colonne della tabella delle estrazioni del Lotto, esclusa la ruota Nazionale; in caso di numeri duplicati si prendono i numeri della terza colonna, a cominciare dalla prima ruota, Nazionale esclusa.

Di seguito L’estrazione 10 e Lotto online di oggi, martedì 13 dicembre 2022:

9 – 10 – 14 – 17 – 28 – 35 – 36 – 37 – 42 – 43 – 45 – 52 – 66 – 71 – 72 – 73 – 77 – 84 – 89 – 90

Numero Oro: 09

Doppio Oro: 09 – 43

EXTRA: 01 – 06 – 11 – 19 – 22 – 23 – 24 – 29 – 51 – 57 – 59 – 64 – 65 – 70 – 87

GONG: 88

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 29, in ritardo da 22 estrazioni, seguito dal 12 mancante da 19 estrazioni e, in terza posizione, il numero 2 che latita da 17 concorsi. Fuori dal podio il numero 81 in ritardo da 15 estrazioni, i numeri 56 e 13 assenti da 12 estrazioni e i numeri 26 e 4 mancanti da 11 concorsi. Chiudono i numero 60 mancante da 10 estrazioni e i numeri 31 e 24 assenti da 9 concorsi.

A titolo di curiosità, al numero 29, sul podio dei numeri ritardatari, la Smorfia napoletana collega ‘o pate de criature, tradotto il al “padre dei bambini” ovvero l’organo riproduttivo maschile, capace di dare la vita, stimolare il piacere, favorire la riproduzione ma anche rendere possibili le funzioni vitali. Si spera che questo numero apporti molta vitalità a questo numero ritardatario per farlo uscire dall’urna.

Al secondo numero sul podio dei ritardatari, il 12, il dizionario dei sogni campano associa ‘e surdate, cioè il soldato, una figura militare tipica della guerra. Confidiamo che questo numero non combatta la sua estrazione e conceda presto una pacifica vincita a un giocatore del 10eLotto ma solo il prossimo concorso del Lotto sarà in grado di dirci se l’attesa dei numeri ritardatari sarà finalmente soddisfatta.

Si può giocare al 10 e Lotto online registrandosi a un sito autorizzato AAMS da app o da computer, oppure recandosi in ricevitoria e scegliendo fino a 10 numeri, da 1 a 90, selezionando l’importo da giocare e se si desidera, aggiungendo alla scommessa l’opzione Numero Oro o Doppio Oro, che possono rispettivamente raddoppiare o triplicare l’importo della giocata. Infine, non resta che attendere l’estrazione serale del Lotto.

E se non si ha voglia di aspettare il giorno dell’estrazione in concomitanza del gioco del lotto classico (il martedì, il giovedì e il sabato sera), è possibile giocare tutti i giorni al dieci e lotto ogni cinque minuti che, come si evince dal termine, prevede un’estrazione cadenzata di 5 minuti, dando così la possibilità al giocatore di ritentare molte volte nella stessa giornata la vincita.

Inoltre, con la nuova opzione Extra, i numeri giocati possono partecipare a un’estrazione di ulteriori 15 numeri, estratti tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione 10 e Lotto. Si può aggiungere Extra all’estrazione preferita: ogni 5 minuti, legata al Lotto ed immediata sullo scontrino e aumentare così le proprie probabilità di vincita. Verifica le vincite del 10 e Lotto seguendo l’estrazione in diretta. Infine, per aumentare le opzioni di vincita, è stato introdotto il numero Gong che è il primo estratto sulla ruota Nazionale. Il costo dell’opzione GONG è pari a quello selezionato al 10eLotto e si aggiunge al costo della giocata. Indovinando il numero GONG, è possibile vincere 65€ per ogni euro giocato sull’opzione GONG, oltre ai premi conseguiti.

