Calcio. Città di Comiso stravince 3-1 contro il Milazzo

Si conclude con un trionfante 3-1 il match tra Città di Comiso e Milazzo, match valido come quattordicesima giornata di campionato tra le mura amiche dello stadio Peppe Borgese, davanti ad una splendida cornice di pubblico. Ultima partita casalinga del 2022 (nonché la penultima del girone di andata e dunque grande attesa per completare al meglio in casa un girone caratterizzato da tanti colpi di scena.

Ecco i marcatori di giornata: un gol realizzato da Wilker Castillo, ragazzo che si sta rivelando una pedina importante ed una splendida doppietta del grande bomber Diallo Ibra, ormai una certezza per il Città di Comiso.

“Durante la scorsa settimana il Città di Comiso ha messo a segno acquisti interessanti e abbiamo voluto metterli in campo già domenica- ha dichiarato mister Francesco Tudisco- “Per quanto riguarda il risultato finale, il 3-1, voglio evidenziare la bravura della squadra in quanto è riuscita a tenere alta la concentrazione fino alla fine. La prestazione è stata esemplare specialmente al primo tempo, meritavamo di fare qualche gol in più.

L’avversario di domenica scorsa, ovvero il Milazzo, è stato un avversario ostico, un avversario sicuramente difficile da battere e per noi non era per niente facile né scontato chiuderla così. Un risultato che fa bene alla squadra sia come gruppo sia come singoli giocatori, che hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo.

Questo risultato ha davvero premiato tutti, dalla squadra a tutti coloro che lavorano e credono nel Città di Comiso, in quanto tutti hanno dimostrato un grande senso di appartenenza”.

