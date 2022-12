Gli ultras, il Modica calcio e il “ritorno di un bomber”…Di Nele Vernuccio

Come ricorderete in un mio precedente scritto ho sottolineato l’importanza degli ultras e il coadiuva mento con la città.

Vi ho annunciato che domenica 18 dicembre ci sarebbero state delle sorprese.

Innanzitutto sul campo si giocherà un partitone per chiudere il girone d’andata da campioni d’inverno.

Domenica si terrà la grande partita contro l’Igea Virtus (un punto di differenza ci distanzia dal primato)

Ma domenica anche sugli spalti avverrà qualcosa di particolare: in primis si terrà un’enorme coreografia che ricorderà i personaggi storici del Modica calcio.

Oltre ciò ci sarà anche un’altra sorpresa: dopo tantissimi anni torna a Modica “IL RE LEONE”, Gianluca Impellizzeri.

Considerato l’enorme dispendio economico per creare questa enorme coreografia, se qualcuno volesse contribuire può contattare gli ultras tramite la pagina facebook passione rossoblu a questo link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088665634229.

INSOMMA DOMENICA CI SONO TANTISSIMI MOTIVI PER ANDARE ALLO STADIO.

FORZA MUORICA SEMPRE E COMUNQUE!

Nele Vernuccio

