Un presente sempre più in streaming

Se ci avete fatto caso, negli ultimi anni, la crescita della dimensione online ha fatto un enorme balzo in avanti in tutti i settori facendo sì che anche i “meno avvezzi” al web cercassero in questo mezzo risposte e risorse.

Se i lavoratori cercano nuove opportunità di carriera su LinkedIn, ma è anche vero che poi non ci si perde una puntata della serie TV dell'anno su piattaforme come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

Insomma, possiamo dire che il presente sta diventando sempre più in streaming tanto che “rischia di oscurare” dei media più tradizionali come la televisione o la carta stampata. Di certo questi media continueranno ad essere una parte fondamentale nella vita di molte persone, ma è indubbio come in rete si possa trasmettere ed informare ad una velocità superiore.

I cambiamenti sono all’ordine del giorno, ma andiamo avanti con ordine capendo che cosa viene “streammato” di più in rete!

Videogiochi

Come in molti sapranno, il mese di novembre ha visto l’uscita su più console del tanto atteso God of War Ragnarok che oramai sta spopolando su tutte le testate specializzate ed i video su YouTube. Ma questo è solo la punta dell’iceberg dato che, in rete, i videogiochi rimangono sempre uno degli argomenti più caldi e discussi di sempre.

Ci si confronta quotidianamente sulle meccaniche dei titoli appena usciti, sulle eccezionali partite in multiplayer, sulle speranze riguardo alle prossime uscite e si trova anche molto tempo per celebrare i titoli videoludici di qualche decade fa (il cosiddetto retrogaming).

Inoltre non va dimenticato il fenomeno degli eSports, sempre più presente sia sui giornali che all’interno dei siti di scommesse online, in grado di dimostrare come i videogames possano essere competitivi ed anche parecchio redditizi visti i ricchi premi in palio.

Opinioni

Le discussioni sono all’ordine del giorno in qualsivoglia tipo di relazione umana e se provenienti da fonti autorevoli sono in grado di influenzare i processi e le abitudini di consumo delle masse.

Se un tempo si guardava di più a politici et similia, oggi la loro rilevanza è in mano agli influencer che, da social network come Instagram, possono affossare intere aziende o risollevare gli animi verso un determinato prodotto o servizio.

Il tutto può poi avvenire direttamente tramite un post oppure un video anche se il “mezzo prediletto” sembrano essere le stories, brevi ed efficaci arrivano dritte al punto ed al cuore degli utenti.

Trasmissioni

Che cosa si fa di solito quando si torna a casa la sera stanchi morti dal lavoro oppure dalla settimana in generale? Ci si mette comodi e si cerca in televisione qualche bel programma o film che consenta allo spettatore di staccare la spina dal tran tran quotidiano, ma ci sono dei problemi!

Magari ci si è persi l’inizio, la pubblicità diventa troppa, non si è ben capito un dialogo, si è indietro di qualche puntata oppure si crolla dalla stanchezza. Con una televisione si può fare dunque ben poco, ma grazie allo streaming è tutta un’altra storia.

Con cataloghi sterminati presenti su Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video si può trovare praticamente tutto quello che si vuole, mettere in pausa, resettare, cambiare la lingua ed anche tenersi aggiornati sulle ultime uscite o sui contenuti che più si adattano ai propri gusti grazie all’algoritmo apposito.

Lavoro ed apprendimento

Lo streaming in generale è diventato per alcuni utenti un vero e proprio lavoro, stiamo parlando per l’appunto degli streamer, mentre per altre categorie di utenti esso rappresenta un punto cruciale per le proprie attività.

I lavoratori possono infatti partecipare a conferenze, corsi di aggiornamento o lavorare direttamente da casa propria o da remoto in maniera ancora più agile mentre, gli studenti, possono trovare libri, appunti e lezioni sulle loro materie d’esame in pochissimo tempo.

Inoltre non va dimenticato che, in rete, ci sono anche tantissimi tutorial sui temi più disparati. Praticamente si va dal suonare la chitarra al capire quali sono i migliori siti di scommesse sul calcio passando poi per il fai da te.

YouTube o Twitch? Da fisso o da mobile?

Ma dove avvengono tutti questi stream? Fino a pochi anni fa il re sembrava YouTube e ci si connetteva principalmente da computer, ma ultimamente le cose sono mutate non poco.

Quella piattaforma sta subendo una concorrenza “spietata” da parte di Twitch, dove si dà molto più spazio ai contenuti dal vivo, ma in generale diciamo che si è in un testa a testa dove, a “vincere”, è la connessione da mobile!

