Calcio, ASD Amici per Pozzallo capolista in Terza Categoria

Il campionato di calcio di Terza Categoria ha nell’Asd Amici per Pozzallo, una protagonista. La società dilettantistica punta a fare ripartire questo sport nella cittadina marinara. Con il successo di domenica contro Chiaramontani (3-1), l’undici pozzallese, che si avvale della matricola del Pozzallo 2, ha consolidato il primato nel torneo nel quale. Per la ripartenza del calcio pozzallese c’è ancora una volta di mezzo Rosario Iozzia, già calciatore, allenatore e dirigente, che negli ultimi anni era “emigrato” a Scicli. Come dire che, quando il malato è grave si ricorre a chi è in condizione di poterlo guarire. Così alcuni dirigenti, Vincenzo Pellegrino, Piero Mavilla, Gianluigi Memoli e Giovanni Galazzo, e anche grazie alla disponibilità del presidente del Pozzallo 2, Giannone, lo hanno coinvolto pienamente ed ecco che i risultati sono palesi. Tutto ciò dopo la scomparsa della formazione principale locale, il Pozzallo, che, arrivata in Promozione, era finita nella serie inferiore e poi era scomparsa. Allenatore è il modicano Massimo Battaglia.

“L’obiettivo – spiega Iozzia – è quello di riportare il calcio pozzallese ad un discreto livello, almeno in Promozione. Abbiamo un gruppo dirigenziale appassionato, un presidente molto disponibile e per questo siamo molto fiduciosi”.

