Omicidio Lucifora a Modica. Si riapre il processo

La Corre di Assise di Appello di Catania(presidente Elisabetta Messina), riapre il processo per l’omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. Il Collegio, infatti, ha rigettato l’eccezione della difesa dell’imputato circa l’inammissibilità dell’appello delle parti civili, ed ha ordinato che siano risentiti tutti i periti e i consulenti ascoltati in primo grado. La Corte ha, poi, disposto che siano sentiti il medico legale Iuvara e 12 testi non sentiti in primo grado. E’ stato, altresì, nominato un nuovo consulente tecnico d’ufficio, il maggiore Cesare Rapone dei Ris di Roma per cercare nuove tracce biologiche presso l’abitazione di Lucifora. Il giuramento è stato fissato al prossimo 5 dicembre.

Otto mesi fa Era stato assolto dalla Corte d’Assise di Siracusa per non avere commesso il fatto” e disposta la scarcerazione immediata per Davide Corallo, all’epoca dei fatti carabiniere, accusato di avere ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora (nella foto), il 10 novembre del 2019. I fratelli di Lucifora sono patrocinati dall’avvocato Ignazio Galfo del Foro di Ragusa.

