VIDEO. Modica, furto con spaccata presso profumeria Mabu

Furto con “spaccata” all’alba di oggi in Via Sacro Cuore a Modica. Erano da poco passate le 5, quando una Giulietta di colore bianco, probabilmente rubata poco prima, si è fermata davanti la vetrina del negozio di profumi Mabuù, che si trova nel primo tratto dell’arteria. L’auto, con a bordo tre malviventi, è salita sul marciapiede in retromarcia sfondando facilmente la vetrina del negozio. Subito scesi, i tre con volto travisato e guanti, hanno utilizzato delle ceste e cartoni del tipo di quelle utilizzate nella panificazione per caricare quanto più merce possibile. Il tutto è durato poco meno di due minuti il che fa immaginare una “serialità” dei ladri. Ingente il valore della merce trafugata oltre ai danni alla vetrina del negozio. Dalle telecamere a circuito chiuso partiranno adesso le indagini degli inquirenti anche se non sarà semplice risalire alla loro identità. Durante l’operazione, si notano dalle immagini, alcune autovetture transitare e i cui conducenti potrebbero fornire particolari utili alle indagini.

