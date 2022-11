Il Modica Calcio pronto ad ospitare domenica l’Acquadolcese

“Li conosciamo bene per averci già giocato la scorsa stagione e posso dire che non sono in vetta, in classifica, per caso”. Così il tecnico rossoblu Giancarlo Betta presenta la sfida contro la RoccaAcquadolcese in programma domani alle ore 15.00 al “Vincenzo Barone”.

“La Roccacquadolcese è una squadra solida, ben messa in campo e con uno degli attacchi migliori – dice il mister modicano -. Genovese lo conosciamo e sappiamo che sarà molto motivato; lo scorso anno, c’ha dato una grossa mano a vincere la Promozione. Poi ci sono due ragazzi davvero forti: Cangemi e Mazouf, insieme, hanno poco più di 40 anni e sono davvero giocatori importanti e di grande rendimento. Noi abbiamo lavorato bene, senza problemi, recuperando qualche acciaccato e continuando il nostro processo di crescita. Ci mancheranno Falco e Riela oltre a Viglianisi ma gli altri stanno tutti benissimo. La partita ce la giochiamo con la voglia di continuare la dove siamo”.

Ma il match di domani avrà anche un altro valore, extra sportivo. La società rossoblu ha infatti deciso di partecipare alla campagna di solidarietà, destinando il ricavato dei biglietti per contribuire alla “partita” di Giuseppe, che vale più di tre punti.

Giuseppe è un ragazzo di 13 anni affetto da osteosarcoma osteoblastico e ha avuto tre recidive, adesso la malattia è al bacino destro e Giuseppe è a letto da un anno. Giuseppe ha fatto tanti cicli di chemioterapia, quattro interventi chirurgici ma nonostante ciò la malattia cresce e i tanti farmaci assunti per il dolore non sortiscono nessun effetto. In Austria esiste un centro che con la radioterapia a protoni potrebbe dare giovamento in termini di dolore e diminuzione della massa tumorale e aiuterebbe Giuseppe a vivere meglio.

Elenco dei calciatori convocati

Portieri: Incatasciato, Misseri G.;

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Coria, Misseri S., Pellegrino, Prezzabile, Sangare’, Terranova.

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Micoli, Pandolfo.

Salva