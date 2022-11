“C’è Posta per Te” approda a Pozzallo

Consegna speciale oggi a Pozzallo. Tra le vie della Città marinara si è vista la bicicletta più famosa d’Italia: quella cavalcata dal postino di C’è Posta per Te. La popolare trasmissione di Maria De Filippi che ritornerà sugli schermi di Canale 5 a partire dal prossimo 8 gennaio è arrivata dunque anche a Pozzallo. Il passaggio della bici con il postino Marcello in sella non è passato di certo inosservato per le vie della Città. Naturalmente è subito scattato il toto nomi. Impazzano sui social le ipotesi e chiaramente cresce la curiosità che difficilmente verrà soddisfatta visto lo stretto riserbo che da sempre caratterizza la popolare trasmissione. Nella foto pubblicata sul profilo Facebook da Salvo Coppa si vede il postino nella zona periferica di Pozzallo in direzione Ispica quindi probabilmente il destinatario o la destinataria della missiva abita in zona. Inseguito il postino si è spostato in centro facendo una passeggiata all’interno della villetta comunale concedendosi anche qualche selfie ricordo con i presenti.



