37 migranti sono sbarcati la notte scorsa a Pozzallo. Erano stati tratti in salvo giovedì pomeriggio da una nave francese dopo essere stati intercettati da un mercantile mentre erano a bordo di un piccolo natante a circa 50 miglia dalle coste siracusane. Uno di loro è stato trasferito all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica per ipotermia, ma le sue condizioni di salute non sembrano gravi. I migranti sono tutti uomini, originari del Bangladesh.

Salva