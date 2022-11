Modica. All’Istituto Piano Gesù sala mensa intitolata a Concetta Adamo

All’Istituto Piano Gesù di Modica Sala mensa intitolata a Concetta Adamo

Mercoledì 09 novembre, alle ore 10.30, nel Plesso centrale dell’istituto “Piano Gesù” a Modica Alta, verrà inaugurata la “Sala mensa Concetta Adamo” destinata agli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

La Sala mensa sarà intitolata alla sig.ra Concetta Adamo, una presenza di grande spessore umano e professionale che ha lasciato il segno nel cuore di alunni, genitori ed operatori scolastici prestando il suo servizio in qualità di OSA/ASACOM per ben 16 anni scolastici, dal 2003 al 2019.

Saranno presenti le autorità, una rappresentanza di docenti, alunni e collaboratori scolastici e i familiari e gli amici più cari della sig.ra Adamo.

Si esprime grande solidarietà e vicinanza, unite a profondi sentimenti di gratitudine al marito, ai figli e ai suoi cari amici per aver contribuito fattivamente alla pitturazione delle pareti e all’allestimento della Sala mensa.

Da ora in poi la Sala mensa costituirà non soltanto un gradevole e confortevole luogo per la consumazione dei pasti, intesa anche come significativa attività didattica, ma anche un’efficace occasione di incontro e socializzazione; sarà come ritrovarsi in una grande e serena famiglia che quotidianamente accoglie gli alunni, proprio secondo lo stile di vita della sig.ra Adamo, un valido nutrimento per la crescita fisica, psicologica e relazionale delle giovani generazioni.

