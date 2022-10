Pallavolo, B2, l’Ardens Comiso tessera l’alzatrice Elisa Sozzi

Pallavolo, B2, la Logos Ardens Comiso tessera l’alzatrice catanese Elisa Sozzi: domenica gara casalinga contro la Volley Valley CataniaLa Logos Ardens Comiso si rafforza. La squadra biancorossa ha tesserato Elisa Sozzi, alzatrice catanese di 25 anni, con una forte esperienza maturata in serie B2. Lo scorso anno ha giocato nella Virtus Taglio di Po (provincia di Ferrara); in questa stagione, aveva iniziato nella Volley Angels Project, squadra marchigiana di B2. Sozzi ha accettato la proposta dell’Ardens e si è subito messa a disposizione dell’allenatore Giacomo Tandurella.«Siamo felici dell’arrivo di Elisa Sozzi – commenta il presidente Luca Occhipinti – un’atleta che può rafforzare la squadra, è un innesto importante che potrà aiutare la squadra a dare il meglio in campo. La sua esperienza sarà importante per il gruppo e ci aiuterà senz’altro a far bene e a crescere come squadra».Elisa Sozzi ha già iniziato gli allenamenti con le compagne. L’allenatore Giacomo Tandurella sta cercando di studiare gli schemi di gioco e di farli assimilare alle atlete, soprattutto alle nuove arrivate: «Elisa è una giocatrice di categoria, un’atleta con tanta esperienza, che potrà dare un grande contributo alla squadra».«La proposta dell’Ardens è arrivata proprio al momento giusto – commenta Elisa Sozzi – Sono felicissima di tornare nella mia Sicilia e ancor più felice di poter sposare il progetto dell’Ardens Comiso. Negli anni passati ci siamo incontrati sempre come avversari, ma conosco perfettamente la serietà e la professionalità della società. Sono sicura di trovare una squadra e un allenatore che hanno voglia di lavorare e crescere per puntare sempre ad obiettivi più alti. Ringrazio l’Ardens per aver riposto fiducia in me e non vedo l’ora di inziare!»Domenica prossima l’Ardens giocherà ancora in casa, contro la Volley Valley di Catania. «È una squadra di categoria, che potrà disputare un buon campionato – dice Tandurella – L’abbiamo incontrata in amichevole pre-campionato e da allora si è rafforzata, ma è alla nostra portata e noi dobbiamo sfruttare al meglio il turno casalingo».Tandurella avrà nuovamente in organico Alice Chiarandà, mentre sarà ancora assente per infortunio Michela Noto. Domenica scorsa, l’assenza di Alice Chiarandà aveva costretto l’allenatore ad una mossa tattica audace, spostando il libero Paola Guccione in posto 4, mentre nel ruolo di libero aveva esordito la quindicenne vittoriese Alessandra Migliorisi. «Abbiamo osato, ma l’esperimento ha funzionato – ha detto Tandurella – Abbiamo cosi provato un nuovo schema, che potrà tornarci utile. Ma dalla prossima gara ritorneremo ai ruoli già consolidati in squadra». Dopo tre giornate di campionato l’Ardens ha tre punti in classifica, frutto dell’unica vittoria di domenica scorsa contro la Stefanese. La squadra si è sbloccata, dopo le prime due sconfitte, ha acquistato fiducia e le atlete sono ora più consapevoli dei propri mezzi – dobbiamo cercare di sfruttare il turno casalingo e fare punti che saranno determinanti in vista dell’obiettivo salvezza»

