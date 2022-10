Studenti pozzallesi al progetto Erasmus di Bilbao

Settimana intensa dedicata allo sport e alla cultura per cinque alunni dell’IIS “G. La Pira” di Pozzallo, che hanno partecipato al progetto Erasmus+ “Mens Sana in corpore sano: Young Healthy Students”, presso l’istituto scolastico “Dolores Ibarruri” di Gallarta – Bilbao.

Le molteplici attività, organizzate dalla coordinatrice prof.ssa Cristina Butrón e dallo staff dirigenziale-amministrativo, hanno dato l’occasione a tutti i partecipanti, provenienti anche dalla Bulgaria, dalla Serbia e dalla Turchia, di provare sport noti come il golf, il canottaggio, il surf e meno noti come il Jai Alai, sport praticato con una specie di cesta in vimini, contenente nella sua cavità una palla che gli atleti devono lanciare energicamente verso il muro frontale affinché il rimbalzo sia incontrollabile dagli avversari.

Grande entusiasmo ha suscitato la visita allo Stadio e al museo annesso dell’Atletico Bilbao, così come l’assistere alla partita di Champions league Bilbao Basket all’Arena.

Oltre le esperienze sportive di grande emozione e impatto culturale è stata la visita guidata a Guernica con le notizie storiche sul bombardamento del 26 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola; la passeggiata mozzafiato nel leggendario scenario della saga “Il trono di spade” a San Juan de Gaztelugatxe; e naturalmente l’immancabile visita al Guggenheim museum.

