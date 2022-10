Nel primo pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale sulla ex Sp 126 Modica-Giarratana. Protagonisti un’autobetoniera e un motociclo alla cui guida era una 33enne modicana. La donna è in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”, dove è stata trasportata dal 118. Due pattuglie della polizia locale sono sul posto. Pare che uno dei mezzi abbia invaso la corsia opposta provocando lo scontro frontale. Il motociclo ha finito la sua corsa in un terreno attiguo.

Salva