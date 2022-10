Coppa, Menghini: “Ieri ha giocato il Città di Comiso migliore”

Ieri pomeriggio allo stadio Bacigalupo si è svolto il match Taormina- Città di Comiso, valido come Quarti di Finale di Coppa Italia. L’andata si è conclusa a vantaggio dei locali, con il risultato di 2 (Biondo- Caltabiano)- 1 (Diara su rigore). Il ritorno si giocherà il 9 novembre tra le mura amiche dello stadio Peppe Borgese.

“La formazione è formata da tanti elementi, e ieri è scesa in campo la formazione migliore- ha commentato il mister Andrea Menghini- “Se si guarda il risultato numerico, allora è corretto dire che abbiamo perso all’andata, con gli episodi che purtroppo hanno condizionato il risultato finale. Se invece guardiamo la prestazione calcistica, si può affermare che la prestazione di ieri pomeriggio è stata una buona prestazione. I giocatori che sono scesi in campo hanno eseguito ciò che è stato richiesto, e abbiamo fatto giocare quattro Juniores con tante potenzialità. Chi va in campo rappresenta la società, non ci sono seconde scelte. Abbiamo giocato contro il Taormina che è una grande squadra che ha l’ambizione di vincere il campionato. Per il Ritorno, prepareremo la partita allo stesso modo, mettendo in campo quello che secondo noi è la formazione migliore, sempre con l’obiettivo di vincere.

Per domenica, affronteremo il Real Siracusa Belvedere con la mentalità di sempre, e con l’obiettivo di migliorare e crescere”.

Già da oggi pomeriggio i Verdearancio si alleneranno in vista dell’ottava giornata di campionato Eccellenza 22/23, Città di Comiso- Real Siracusa Belvedere.

