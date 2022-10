Trasferta in Puglia per l’Avimecc Volley Modica

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per l’Avimecc Volley Modica, che domani pomeriggio sarà di scena al “PalaFlorio” di Bari ospiti della locale M2G Stamplast, formazione neopromossa in serie A3 che ha avuto un buon impatto con la nuova categoria.

I biancoazzurri di coach Giancarlo D’Amico, sono reduci dal rotondo successo ottenuto mercoledì scorso al “PalaRizza” nel turno infrasettimanale con il Volley Marcianise e vogliono ora dare continuità ai risultati anche in trasferta.

Quella in terra di Puglia non sarà una gara semplice, anche perchè Bari ha dimostrato di essere squadra difficile da affrontare, ma Capelli e compagni hanno dimostrato di essere una squadra “tosta” che ha un grandissimo potenziale e in grado di giocarsela a viso aperto contro qualsiasi avversario.

Preparare una partita dopo un turno infrasettimanale non è cosa semplice, ma D’Amico e il suo staff hanno fatto di tutto per arrivare nella migliore condizione possibile al match di domani pomeriggio.

“E’ la regola del gioco -spiega Giancarlo D’Amico – quando ci sono gare infrasettimanali è consequenziale la diminuzione del lavoro, ma in questo momento quello che mi impensierisce maggiormente è il profilo tecnico rispetto a quello tattico. Siamo una squadra giovane che deve fare oro del tempo trascorso in palestra e che deve lavorare ancora tanto per migliorarsi e migliorare le tecniche sui fondamentali. Proveremo a rafforzare di più quello che ci riesce nelle situazioni di gioco, rimandando alcune priorità tecniche su cui lavoreremo più avanti. Questa settimana abbiamo lavorato di più sulla tattica, ma credo che questo valga anche per le altre squadre, quindi si parte tutti alla pari. Domani affronteremo Bari – continua – squadra che dopo appena tre partite ha sciolto la nomea di neopromossa. Sono una squadra ben attrezzata con caratteristiche tecniche importanti e con gente di esperienza in rosa. Dovremo fare bene le cose su cui parliamo e lavoriamo in settimana e ridurre il gap di esperienza con rigore tattico e lucidità nelle situazioni di gioco che si presenteranno in partita. Nel volley lo stare bene in campo non è sempre direttamente proporzionale ai punti che si hanno in classifica, quindi, è chiaro che a distanza di pochi giorni dalla gara con Marcianise dobbiamo migliorare il tono dell’attacco di squadra e confermare quanto di buono fatto in battuta oltre a limitare il più possibile il numero generale degli errori diretti. Bari lo sappiamo -conclude Giancarlo D’Amico – sarà avversario ostico che ci metterà pressione a partire dalla battuta e sono convinto che le risposte che avremo in tutti i fondamentali saranno la fotografia esatta di questa squadra. Noi, in ogni caso non dobbiamo dimenticare l’importanza della nostra aggressività tecnica anche lontani dal “PalaRizza”.

