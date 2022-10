Calcio. Il Ragusa gioca bene ma non va oltre 0-0 col Canicattì

Una prestazione importante. Una gara di carattere. A cui è mancato solo il goal. Così, in sintesi, si può definire lo 0-0 di ieri sera tra l’Asd Ragusa calcio e il Canicattì, gara, valida per la settima giornata del campionato di Serie D, disputata in una inedita edizione serale, con lo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio illuminato a festa, dinanzi a una buona cornice di pubblico che ha accolto l’invito di vivere il calcio in un orario differente dal solito. Gli azzurri si sono mossi bene sul terreno di gioco, dando, in particolare, vita a una prima mezz’ora di grandissima intensità, costringendo alle corde l’avversario, che è riuscito a non capitolare, neppure quando Catalano ha colpito l’incrocio dei pali, l’occasione più nitida per i padroni di casa. Poi, tanta pressione e l’impressione che il momento di sbloccare la partita dovesse essere sul punto di arrivare. E, invece, non è stato così. “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi – spiega il tecnico, Filippo Raciti – se non per il fatto che la palla non è entrata dentro. Magari potevamo essere più incisivi lì davanti, tentarci qualche volta di più. Ma è andata in questo modo. La partita l’abbiamo disputata così come l’avevamo preparata. Sappiamo che loro sono ben messi in campo e che non lasciano varchi nella zona difensiva, cercando poi di sfruttare le ripartenze. E così è stato. Il leit motiv non è cambiato neppure nella ripresa, quando, magari, la stanchezza cominciava a farsi sentire. Abbiamo, soprattutto nel finale, cercato di colpire il bersaglio ma con scarsa precisione. Davvero un peccato perché sembravano, per l’andamento della partita, tre punti che si sarebbero potuti guadagnare per migliorare ulteriormente la nostra classifica. Comunque, pensiamo subito ad azzerare tutto e a guardare con la massima attenzione al futuro, nello specifico al match in trasferta con il Lamezia che si annuncia alquanto problematico”. Il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Abbiamo sperimentato la gara serale nel turno infrasettimanale per cercare di favorire la presenza di più persone allo stadio. Sono felice che la risposta sia stata dignitosa e ci auguriamo che nelle prossime partite gli spalti dell’Aldo Campo possano essere sempre più gremiti. Invito tutti a sostenerci, con la presenza sulle gradinate, anche perché questi ragazzi se lo meritano poiché stanno compiendo delle imprese straordinarie che vanno sottolineate da tutti”.

Salva