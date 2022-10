La mostra su Caravaggio a Ragusa festeggia 10 mila visitatori

La mostra “Caravaggio – ultimo approdo”, ospitata all’interno della chiesa della Badia in pieno centro storico a Ragusa, è stata fin qui un vero e proprio successo di numeri. Sono stati ben oltre diecimila i visitatori che da maggio ad oggi non hanno voluto perdere l’occasione di ammirare da vicino l’opera “San Giovanni giacente” di Caravaggio e le altre tele ospitate. Una vera opportunità ancora disponibile per tutti gli appassionati d’arte e i curiosi. La chiusura della mostra infatti, precedentemente prevista per il 15 ottobre, è stata fatta slittare a venerdì 21 ottobre, aggiungendo quindi qualche giorno in più a beneficio di visitatori e turisti.

La mostra “Caravaggio – ultimo approdo”, curata dal prof. Pierluigi Carofano, organizzata dalla della Happee Place e Mediatica, ha rappresentato, e continuerà ancora ad essere, un omaggio al patrono di Ragusa San Giovanni Battista, uno dei soggetti più riprodotti nelle pitture di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Non a caso, oltre all’iconica opera “San Giovanni Battista giacente” di Caravaggio, la mostra propone altre quattro interessanti opere tutte raffiguranti il patrono di Ragusa realizzate da importanti autori: Domenico Piola, Predica di san Giovanni Battista – Napoli, collezione privata; Luigi Garzi, San Giovanni Battista battezza Cristo nel fiume Giordano – Roma, collezione Amata; Giovanni Odazzi, San Giovanni Battista predica alle folle – Roma, collezione privata; Francesco Rustici, Sacra Famiglia e san Giovannino – Napoli, collezione privata. Ultimi giorni per godere di alcuni capolavori dell’arte antica che resteranno dunque esposti a Ragusa, presso la chiesa della Badia in corso Italia n.99, fino a venerdì 21 ottobre. Prevendita biglietti on line live ticket www.liveticket.it/caravaggioultimoapprodo

