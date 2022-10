Chiavola(PD Ragusa). Rispettati i numeri del personale disabile?

“Il 7% del personale, superati i 50 dipendenti, sia nel privato che nel pubblico, deve essere categoria protetta per legge. Come stanno le cose al Comune di Ragusa?”. E’ il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, a porre l’interrogativo sollecitando una risposta da parte dell’Amministrazione comunale. “A quanto pare, negli ultimi giorni – sottolinea Chiavola – le stesse domande sono state fatte da alcuni diversamente abili presenti nella nostra città che non avrebbero, però, ricevuto alcuna risposta. Secondo quanto è emerso, sulla base delle dichiarazioni rese note, gli stessi sarebbero stati ignorati. Ecco perché mi sto facendo carico di sollecitare la Giunta municipale a rendere pubblici i numeri. Le normative in questione sono rispettate?”. Dopo la pandemia, il sistema del collocamento disabili sta facendo fatica a ripartire. “La politica pressata dai gravi problemi economici e sociali – dice ancora Chiavola – sembra non avere la dovuta attenzione verso i disabili e le aziende soggette agli obblighi della legge 68/99. Quindi le speranze di riforma del collocamento disabili diventano ancora più flebili. Al silenzio politico e istituzionale si accompagna, inoltre, così come viene lamentato gli stessi diversamente abili, il mutismo di tutte le parti sociali. In particolare, ci si scontra con la scarsa preparazione del personale degli uffici provinciali sull’argomento; con la burocratizzazione degli uffici; con l’assenza di una gerarchia regionale e nazionale, con l’incapacità di applicare il concetto di collocamento mirato, con l’alto tasso di evasione ed elusione degli obblighi, con il rapporto coercitivo con le aziende, con la disattenzione, come detto, della classe politica nel suo complesso e con la mancanza di dati statistici aggiornati e credibili. Ecco perché vorremmo comprendere come stanno le cose a palazzo dell’Aquila e se, su questo aspetto, c’è l’attenzione che il mondo dei disabili non solo merita ma a cui ha diritto per legge”.

