Freccette, al via la stagione agonistica della “Modica Dart”

Inizia la nuova stagione agonistica del “Modica Dart” all’insegna di tante novità e di nuovi obiettivi, la prima società modicana di freccette.

Oltre ad avere un nuovo stemma, la compagine modicana sarà impegnata per i prossimi mesi su vari fronti competitivi.

Il primo fronte agonistico sarà quello virtuale. La società infatti parteciperà alla Serie C nazionale tramite piattaforme web gratuite dedicate a questo sport, usate da giocatori di tutto il mondo, grazie alla GameOnLine ASD che gestisce il campionato.

Si tratta di un torneo all’italiana con partecipanti di tutta Italia che, muniti di pc e webcam, si sfideranno per la qualificazione diretta alla serie successiva.

Tutti i soci invece parteciperanno al Campionato Interno che quest’anno presenta l‘aggiunta della Coppa Cricket (variante di gioco). Quest’ultima, a differenza del campionato con partite andata e ritorno, si svolgerà con la suddivisione in due gironi, con i primi quattro classificati di ogni girone che si giocheranno la vittoria tramite poi un tabellone ad eliminazione diretta.

La stagione 2022-2023 porterà il nome della Città della Contea, quindi, su tutto il territorio nazionale grazie ad uno sport pulito, aggregativo e in via di espansione.

Per promuovere la pratica delle freccette ma anche per svolgere le attività sociali, il Direttivo del Modica Dart sta cercando un locale da adibire a sede ufficiale, dove ospitare curiosi e nuovi giocatori, oltre ad ospitare eventi regionali o nazionali, tra cui in primis il gemellaggio con una squadra maltese.

