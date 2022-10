Vittoria, Scuderi. “Continua la mattanza degli alberi”

“Gli alberi della nostra città continuano a essere capitozzati come se nulla fosse. Sembra che questa sia diventata la priorità di questa incapace Giunta Aiello che va avanti per spot e che trascura le priorità di Vittoria”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che aggiunge: “Quindi, dopo piazza del Popolo, dopo piazza Calvario, dopo la villa comunale, adesso è toccato a piazza Giordano Bruno. Un altro scempio motivato dal fatto che le radici avrebbero infestato il sottosuolo. Anche se fosse, a parte interventi meno drastici che si potrebbero effettuare, ricordo a me stesso e ai cittadini che è stato il sindaco di allora, vale a dire lo stesso di adesso, a piantumare quegli alberi. Dunque, Aiello fa, Aiello disfa. Lui può tutto ma, in particolare, va avanti senza confrontarsi con nessuno, senza ascoltare la città, gli ambientalisti. Lui è padre, padrone che determina la direzione verso cui procedere. Insomma, un continuo abuso di posizione predominante, dal punto di vista politico, che non fa bene alla città di Vittoria. Tra l’altro, proprio a pochi passi da piazza Bruno sorge l’istituto San Biagio, una scuola che attende ancora di essere consegnata agli alunni e alla città. Ma perché, piuttosto che giocare al piccolo botanico, il sindaco non si impegna a fare terminare i lavori della scuola in questione? Ecco, sono tutti questi gli interrogativi che non riusciamo a comprendere e che hanno fatto precipitare di nuovo Vittoria nell’oscurantismo più becero”.

