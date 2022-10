Vittoria. Personale di Polizia Locale situazione insostenibile

Il Personale della Polizia Locale del Comune di Vittoria è ridotto davvero a lumicino e può contare su un numero effettivo di 38 unità, malgrado il report ufficiale ne individui 41 nella Dotazione Organica della Direzione Polizia Municipale, ma quello che non risulta dagli atti è l’età media dei Vigili di Vittoria, che nel tempo si è sempre più innalzata, raggiungendo livelli preoccupanti.

Le recenti mobilità interne ed esterne hanno ulteriormente ridotto l’organico del Corpo, senza considerare, che molti operatori sono vicini ai sessanta e alcuni li superano, se poi aggiungiamo il blocco del turn-over, a fronte dei pensionamenti, si comprende facilmente la dimensione del problema.

“Tale condizione, afferma Nunzio Fernandez, segretario generale della FP CGIL di Ragusa, impoverisce non solo numericamente, ma anche qualitativamente la performance dei Vigili, che comunque fini ad oggi ha retto ai servizi “normali”, ma questa situazione comincia a diventare insostenibile.

Notevole la mole dei servizi determinata dal Controllo e dal Presidio nelle varie aree del Territorio Urbano al riguardo, vale la pena evidenziare lo sforzo messo in atto da tutto il Personale dipendente della Direzione Polizia Locale, che con impegno e dedizione, fino ad oggi, ha garantito servizi efficienti e di qualità.

L’isola Pedonale nel centro storico, prolunga per tutti i giorni della settimana i turni fino alle 1:30.

Tale provvedimento, incide ovviamente sul numero dei turni a cui è sottoposto il limitato contingente dei vigili, che ci trasferiscono più di un dubbio sulla reale efficacia e necessità del provvedimento, che allo stato, avrebbe più senso solo nel fine settimana, quando il flusso di persone risulta più accentuato. Si auspica un ripensamento della decisione.

Gli Istituti della turnazione, reperibilità e altri istituti previsti per la Polizia Locale e non solo, non vengono pagati da aprile scorso, la delusione si accompagna al poco entusiasmo di dare esecuzione a tantissimi servizi assegnati, forse con troppa disinvoltura, non tenendo conto della necessità di razionalizzare le risorse umane prima e quelle economiche poi.

Ad oggi il lungo iter del FES 2022, continua Fernandez, non si è ancora concluso, anche perché, inspiegabilmente stazionante e per lunghissimo tempo nei tavoli di vari uffici, che solo dopo mesi di estenuanti solleciti, si è pervenuti alla convocazione della Delegazione Trattante.

Malgrado raggiunto l’accordo contrattuale sulla ripartizione delle risorse decentrate, ci troviamo ad oggi ancora nell’attesa del visto dei revisori dei conti, che inspiegabilmente tarda ad arrivare, oltrepassando il termine normalmente assegnato. Tale circostanza provoca diffusi malumori, non solo tra gli operatori di Polizia Locale, ma riguarda tutto il Personale dipendente dell’Ente.

Purtroppo, non riusciamo più a contenere il malumore diffusosi tra il Personale, che riteniamo legittimo e giustificato. Non si può nemmeno contare sul piccolo contributo rappresentato dai buoni pasto, ad oggi non erogati e malgrado più volte richiesta una data certa, da Palazzo Iacono, arrivano solo messaggi di speranza, ma non di certezza, contrariamente alle bollette, che invece hanno importi e date certe.

Pensiamo che l’attuale situazione non sia più sostenibile, riteniamo importanti trasferire le presenti evidenze, pensiamo si debba procedere, quanto prima, al reclutamento di altri agenti di Polizia locale bypassando, là dove possibile i limiti posti dalle restrizioni di finanza pubblica per le assunzioni negli Enti Locali, attraverso le norme derogatorie che agevolano l’assunzione di Personale impiegato nella sicurezza urbana.”

