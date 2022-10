Successo per la manifestazione sportiva “Monterosso Trail”

Riuscita la manifestazione “ Monterosso Trail” svoltasi domenica scorsa ed organizzata dal Comune di Monterosso Almo in collaborazione con altri gruppi e federazioni sportive. Hanno partecipato centinaia di camminatori con le loro famiglie provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno attraversato ed ammirato il Parco Forestale di Canalazzi percorrendo chilometri di sentieri del lussureggiante bosco e sottobosco. Per la terza volta Infatti per questo importate evento è stato scelto il borgo Monterosso ed il territorio che lo circonda. Da sottolineare che molti dei partecipanti hanno cenato ed alloggiato a Monterosso Almo fin dalla sera prima . “ Ancora una volta questa manifestazione – afferma il vice sindaco Concetta Giaquinta- è stata l’occasione per promuovere il nostro paese, i nostri ristoranti ma soprattutto la bellezza dei luoghi e del bosco di Canalazzi”.

Nella foto il vice sindaco Concetta Giaquinta ed l’assessore Mariano Dibenedetto con gli atleti prima della partenza da piazza Sant’Antonio.

