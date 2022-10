Ragusa. Dodicesima edizione di “Io non Rischio”

Inizia oggi la Settimana Nazionale della Protezione Civile che si concluderà domenica 16 con Io non rischio! Tantissime le iniziative previste su tutto il territorio nazionale per discutere insieme alla cittadinanza di prevenzione e mitigazione del rischio. I volontari della Protezione Civile il 15 e il 16 ottobre saranno nelle piazze e sui canali social per rispondere alle domande degli intervenuti in merito ai comportamenti corretti da tenere in caso di calamità naturali o di eventi improvvisi che mettano a repentaglio l’incolumità di ciascuno.

A Ragusa il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile ha organizzato degli angoli informativi, sabato 15 presso il Centro Commerciale Le Masserie e domenica 16 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa.

“Ragusa aderisce anche quest’anno alla campagna Io non Rischio, giunta alla dodicesima edizione. È un programma di comunicazione su quelle che sono le buone pratiche di protezione civile, portato avanti da circa 600 comuni in tutta Italia – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono – che in sinergia con i gruppi di volontariato, forniscono informazioni ai cittadini su quali possono essere i rischi causati da calamità improvvise e imprevedibili e di come affrontarle per evitare danni alla propria e alla altrui incolumità fisica. Una corretta informazione permette di essere preparati al verificarsi di eventi improvvisi e poterli affrontare nel miglior modo possibile”.

