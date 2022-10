Calcio. Nuova sconfitta per la Virtus Ispica stavolta a Taormina

Un’altra partita in qualche modo fotocopia. Un’altra prestazione double face. Purtroppo, per quanto riguarda l’esito finale, caratterizzata da un primo tempo in cui il divario accumulato era troppo consistente per potere essere recuperato. La Virtus Ispica, così come era accaduto in casa del Siracusa, con il Città di Taormina ha pagato lo scotto di trovarsi dinanzi a una formazione costruita per vincere il campionato di Eccellenza. I giallorossi, dopo la prima mezz’ora, hanno smaltito il timore reverenziale con cui avevano fatto i conti sin dalle battute iniziali del match. Solo che questa situazione di predominio è bastata agli arcieri per portarsi sul 3-0. “Da quel momento in poi – dice l’allenatore dei virtussini, Giuseppe Trigilia – abbiamo cominciato a muoverci, a macinare gioco, senza però riuscire a ridurre il distacco. E’ chiaro che il 3-0 non era facile da recuperare e, però, ci siamo mossi con la consapevolezza che avremmo potuto batterci per dimostrare la nostra crescita. E, così, in effetti è accaduto. Visto che il gruppo si è mosso in maniera lineare, lungo la direzione indicata, dimostrando di avere potenzialmente la possibilità di mettere parecchia carne al fuoco”. Nel finale del match, è arrivata la rete del 3-1 di Caschetto quando, ovviamente, ormai era troppo tardi per cercare di recuperare. “Dobbiamo scendere in campo con maggiore cattiveria agonistica – prosegue l’allenatore – e, soprattutto, non dobbiamo farci irretire dagli avversari. Nel corso della settimana, lavoreremo per cercare di eliminare tutti quegli errori che hanno condizionato, finora, le nostre prestazioni. Ci sono, poi, spunti di gioco, da parte della nostra squadra, molto interessanti. E pure su questi ci adopereremo con l’obiettivo di renderli efficaci, quanto più possibile, ai nostri fini. I nuovi arrivati, passo dopo passo, si stanno inserendo in organico e sono convinto che già dalla prossima gara riusciremo a fare valere questi innesti che possono darci molta qualità. Il fatto è che fare i conti con un’altra sconfitta non è piacevole. Quindi, dovremo dimostrare un grande grado di maturità per superare la situazione”.

