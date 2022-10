Cimitero di Modica, colombai interdetti. Carpentieri: “Urgono provvedimenti”

Evitare che quanto visto lo scorso anno durante le giornate dedicate alla commemorazione dei defunti possa ripetersi. Manca ormai meno di un mese ed è necessario attivarsi fin da subito affinché la parte vecchia del cimitero di Modica sia fruibile a tutti i cittadini”. E’ l’ennesimo appello del Capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Modica, Mommo Carpentieri, che si rivolge al Commissario Straordinario, Domenica Ficano, affinché intervenga immediatamente trovando una soluzione all’annoso problema dei colombai interdetti al pubblico perché a rischio cedimenti.

“Nessuna risposta – sottolinea Carpentieri – è infatti giunta ad interrogazioni e sollecitazioni nonostante siano ormai trascorsi quattro anni da quando abbiamo iniziato a chiedere interventi sull’argomento. Nulla ad oggi è stato fatto per consentire la riapertura dei colombai transennati. Chiedo al Commissario Straordinario – continua Carpentieri – un incontro urgente per trovare una soluzione che consenta un’apertura straordinaria (nelle giornate del 1, 2 e 3 novembre) dei Colombai per permettere così a centinaia di famiglie di poter far visita ai propri cari defunti almeno durante questa importante ricorrenza. Evitare quindi che si torni ad assistere a quanto già visto lo scorso anno. Mi riferisco ai tanti fiori lasciati sulle transenne da chi non ha avuto la possibilità di poter pregare da vicino per i propri cari defunti durante le giornate a loro dedicate.

A chiederlo sono anche moltissime famiglie che ho incontrato in questi ultimi mesi. Ogni sollecitazione ed ogni sforzo per tentare di risolvere il problema dei colombai interdetti è, ad oggi, caduto nel vuoto ed a nulla sono servite le numerose interrogazioni consigliari presentate nel corso degli anni. Tutte le promesse sono state disattese ed ora non ci resta che confidare nel buon senso del Commissario Ficano. Ogni volta, infatti, che mi reco al cimitero vecchio vedo con dispiacere – continua il Capogruppo della Lega – persone che piangono perché’ non possono portare un fiore ai loro defunti. Credetemi ho fatto un giro al cimitero vecchio e sono tanti i cosiddetti Colombai interdetti alla pubblica fruizione perché a rischio cedimenti.

Impossibile credere che le persone non possono neanche mettere un fiore davanti la lapide dei propri cari defunti. Devono pregare da lontano perché l’accesso è interdetto per motivi di sicurezza pubblica. Ed è ancora più difficile accettare che tale disservizio torni a ripresentarsi anche quest’anno durante i giorni dedicati alla commemorazione dei defunti.

Per tale regione – conclude Carpentieri – chiedo al Commissario Straordinario di Modica un incontro urgente per poter così iniziare a programmare iniziative utili che mirino alla riapertura, in sicurezza, dei Colombai all’interno della zona vecchia del Cimitero di Modica”.

