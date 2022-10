Monterosso. Riuscita “Urban Natura 2022: la natura si fa cura”

Il WWF Italia Onlus in collaborazione con la Pro loco di Monterosso Almo ha promosso, organizzato e gestito un evento di alto valore civico: contribuire a finanziare la creazione di” Oasi di verde” negli ospedali pediatrici italiani. L’obiettivo, infatti, è quello di realizzare 10 Oasi in ospedale, nei giardini delle strutture pediatriche e altre strutture terapeutiche del nostro Paese. Il messaggio è semplice: la “Natura si fa cura” poiché, come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, le terapie e l’apprendimento dei piccoli pazienti, soprattutto quelli a lunga degenza.

Nelle giornate di sabato e domenica tanti i cittadini monterossani che hanno risposto a questa nobile iniziativa donando un’offerta in denaro e ricevendo una piantina di felce.

Le felci, infatti, sono piante particolarmente importanti per il nostro benessere in ambienti chiusi per il loro ruolo nel trattenere diversi inquinanti presenti nell’aria, rappresentando quindi un beneficio anche per chi deciderà di supportare il progetto.

L’effetto positivo che offre la natura è già diventato realtà nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro (RM) dove è stata allestita nel 2020 un’Aula Natura WWF: già dai primi mesi, oltre al supporto educativo, nei bambini si sono riscontrati grandi benefici a livello ortopedico, cardiaco e psicologico, che l’associazione mira a rilanciare realizzando vere e proprie Oasi in Ospedale in altre 10 strutture italiane.

