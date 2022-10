Nicaragua. Ciclone Julia imperversa lungo la costa

Il centro dell’uragano Julia, ciclone considerato di categoria 2 di 5 della scala Saffir-Simpson, ha raggiunto all’inizio di questa domenica l’area di Laguna de Perlas, sulla costa caraibica del Nicaragua. I dati satellitari e i radar indicano che il centro di Julia è approdato lungo la costa con venti massimi sostenuti di 140 chilometri orari, ha indicato il National Hurricane Center degli Stati Uniti. L’agenzia, in un bollettino emesso stamane, ha indicato che Julia porta condizioni pericolose tipiche degli uragani con mareggiate in parti della costa del Nicaragua, che potrebbero portare a inondazioni e smottamenti pericolosi per la popolazione ivi residente. In queste ore Julia si sta muovendo verso ovest a circa 26 chilometri orari, una traiettoria che secondo i meteorologici manterrebbe fino a questa notte, per virare successivamente verso ovest-nordovest. Si prevede quindi che Julia si sposterà lungo le coste del Pacifico interessando l’ Honduras, El Salvador e il Guatemala nei prossimi due giorni.

