Fruizione della flessibilità congedo maternità. Ebt Ragusa spiega

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea che l’Inps ha fornito nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n. 151/2001, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo. “La lavoratrice, per poter esercitare la facoltà di fruire della flessibilità del congedo di maternità o di tutto il congedo di maternità dopo il parto – chiariscono dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – deve acquisire, nel corso del settimo mese di gravidanza, la documentazione sanitaria, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che attesta che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Al riguardo, l’Istituto comunica che per fruire del congedo di maternità in modalità flessibile, ossia un mese prima del parto e quattro dopo, oppure cinque mesi dopo (articoli 16, comma 1.1 e 20 del D. Lgs. n. 151/2001), non è più necessario inviare all’Inps la documentazione medica che attesta l’idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

