Monterosso. La sistemazione della SP100 con le risorse del PNRR

Nell’assemblea pubblica convocata nei locali del Centro Giovanile dall’Amministrazione comunale a seguito della petizione promossa dal comitato promotore per la messa in sicurezza della strada Provinciale n. 100 “ Pantano-Geraldo” sono state stabilite alcune azioni amministrative da intraprendere in accordo con il Comitato al fine di arrivare in tempi brevi ad interloquire con gli enti pubblici competenti e sollecitate interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La petizione è stata sottoscritta da numerosi cittadini che giornalmente percorrono l’arteria per raggiungere le loro

proprietà e le loro aziende agricole situate lungo gli undici chilometri che attraversano le ex tre Provincie di Catania, Siracusa e Ragusa. È stato ribadito che il degrado dell’arteria è tale da mettere in serio pericolo sia la sicurezza che la incolumità degli automobilisti che giornalmente la percorrono e che tale situazione non è più sopportabile. L’Amministrazione comunale ,nel corso della seduta, ha riassunto tutte le interlocuzioni e le azioni messe in campo negli anni passati dalle istituzioni competenti che si sono rilevate non solo inutili ma anche inefficaci a mettere in sicurezza l’arteria. Durante il dibattito è stato fatto presente che è in itinere un progetto di fattibilità per il rifacimento dell’intera arteria stradale da finanziare attraverso le risorse del PNRR. Ma sui tempi veloci di realizzazione tutti i presenti sono rimasti scettici. Nelle more di questo progetto e della sua realizzazione e molto urgente quindi intervenire con interventi di manutenzione ordinaria costringendo in maniera decisa le ex tre Provincie a mettere a disposizione uomini, mezzi e materiali a tale fine. È stato sottolineato anche la possibilità che dal Comitato si possa costituire una associazione che come soggetto giuridico interloquisca e collabori con gli enti competenti iper rendere più celeri i tempi di azione. Tra l’altro è stato stabilito che i membri di questa “ Associazione” , composta da cittadini che hanno la proprietà ed aziende agricole lungo il tragitto si impegnano a collaborare ed a intervenire nelle loro proprietà per eseguire i lavori di pulitura e manutenzione che le norme vigenti stabiliscono. L’Associazione

mediante una convenzione con le tre Provincie potrebbe collaborare con le stesse per intervenire anche nel tratto stradale per lavori di manutenzione ordinaria. Tutto ciò realizzando il “ principio della sussidiarietà orizzontale” stabilito dall’articolo 18 della Costituzione che contempla la suddivisione dei compiti fra le amministrazioni pubbliche edi soggetti privati presenti nel territorio.

“ L’Amministrazione Comunale – ha affermato il primo cittadino Salvatore Pagano nel suo intervento – si impegna a promuovere degli incontri con i rappresentanti istituzionali delle tre ex Provincie per individuare delle azioni amministrative ed interventi per la messa in sicurezza dell’arteria provinciale n. 100. A questi incontri – ribadisce Pagano- saranno presenti i rappresentati del Comitato promotore”.

