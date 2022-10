Il Santa Croce calcio vuole i tre punti contro lo Jonica

Il Santa Croce calcio vuole tornare a fare punti, dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro il Siracusa e il Modica. L’occasione è l’anticipo della quinta giornata del torneo di Eccellenza, nella quale i biancazzurri tornano a calcare il green del Kennedy per affrontare la Jonica FC. Anche questo confronto sarà una prova durissima per la truppa di mister Gaetano Lucenti che si troverà ad affrontare una squadra che nello scorso campionato vinse i playoff regionali e sfiorò il salto di categoria in serie D. Dello Jonica dello scorso anno è rimasto, comunque, ben poco, visto le partenze di molti giocatori rappresentativi e soprattutto di mister Michele Campo che ne era il condottiero. Gli jonici, infatti, in questa stagione hanno rinnovato quasi del tutto l’organico della squadra e sulla panchina è stato ingaggiato un allenatore esperto come Emanuele Ferraro. Stessa sorte è toccata al Santa Croce che all’opposto dei santateresini, ha attuato un repulisti generale per dimenticare la brutta stagione passata. La squadra affidata alle cure di mister Lucenti, in questo scorcio di stagione ha raccolto meno del meritato, con una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte. Per i biancazzurri finora ci sono stati solo complimenti per il gioco mostrato in campo, ma adesso è arrivato il momento di prendersi qualche bella soddisfazione. Lucenti avrà tutto l’organico a disposizione, compreso Restivo che ha terminato la squalifica di tre giornate e avrà sull’arco diverse frecce da scagliare contro gli jonici. Prima fra tutte quella di Ousmane Sowe che da buon ex di turno vorrà fare uno scherzo alla sua ex squadra e poi quella del bomber Ciccio Napolitano che contro il Modica ha siglato la sua seconda rete in campionato.

Di seguito la presentazione della gara di Ousmane Sowe

“Vogliamo ritrovare la vittoria e lo vogliamo fare davanti al nostro pubblico. Affronteremo una squadra importante che fra l’altro conosco molto bene perché in passato ho giocato con quella maglia. Mi piacerebbe realizzare una rete per presentarmi ai tifosi visto e per ringraziare la società per la fiducia che mi ha dato. Siamo una squadra giovane che ha molte ambizioni e finora abbiamo raccolto meno del meritato. Personalmente sono molto ottimista per il prossimo futuro, perché il mister ci fa lavorare bene e prima opoi raccoglieremo i frutti sperati. Invito i tifosi a venire in massa allo stadio e ad incitarci dal primo all’ultimo minuto, perché le vittorie si conquistano insieme”.

La gara si giocherà sabato pomeriggio alle ore 15.30 allo stadio “Kennedy” di Santa Croce Camerina. A dirigere la gara sarà il signor Alfonso Aquilina della sezione di Agrigento che sarà collaborato dal signor Belfiore di Acireale e dal signor Pennisi di Catania

