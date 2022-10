Abbate. “Incentivare le manifestazioni come la FAM di Ragusa”

L’onorevole Ignazio Abbate ha visitato lo scorso fine settimana i padiglioni della Fiera Agricola del Mediterraneo a Ragusa. Un appuntamento cui il neo eletto deputato non ha mai mancato in passato e che ha voluto rappresentasse la sua prima uscita ufficiale da rappresentante della provincia iblea a Palermo. “Complimenti agli organizzatori per il lavoro svolto e per il risultato ottenuto. So quante difficoltà ci sono state nell’organizzazione dell’edizione 2022 e quindi i loro sforzi sono ancora più da apprezzare. Il mondo zootecnico e agricolo in generale non può prescindere da eventi di questa portata. Anzi. Sarà necessario che simili eventi vengano estesi anche ad altri settori della nostra economia. Bisogna pensare ad un calendario ben preciso di eventi che durante tutto il corso dell’anno possano, da un lato, far incontrare gli operatori del settore, e dall’altro attirare visitatori stimolando così contemporaneamente anche il settore turistico”. Il deputato della DC – UdC ha anche annunciato che tornerà in calendario anche l’edizione modicana della fiera il cui focus è incentrato, storicamente, sulla carne da allevamento. “Il mio impegno sarà indirizzato a garantire più serenità agli organizzatori di manifestazioni di questa portata per il futuro in modo da poter programmare e rendere tali eventi sempre più importanti e di respiro nazionale”.

Salva