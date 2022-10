Giorgio Caruso relatore al Forum Internazionale su paralimpismo

Il nostro direttore, Giorgio Caruso, è stato tra i relatori del Forum internazionale su “#Paralimpismo snodo epocale – Riforma dello sport e accesso degli atleti nei Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato” promosso dall’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) nell’ambito del 84°Congresso AIPS Media 1924.

La “rivoluzione culturale silenziosa” che sta portando lo sport paralimpico ad avere uguale dignità, anche comunicativa, di quello olimpico, passa anche dall’attività di chi è chiamato a comunicarne le emozioni, con lo stesso entusiasmo e con identica passione.

“Grazie al Presidente USSI Gianfranco Coppola e al Presidente AIPS Gianni Merlo per l’opportunità, ma grazie anche a Valerio Piccioni per aver dialogato sul tema ed al collega maltese Sandro Micallef per aver moderato l’incontro – commenta Caruso”.

Ph. Gennaro Masi

