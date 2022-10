Calcio, punto importante per il Comiso col Taormina

Primo punto nel campionato di Eccellenza, maturato, allo stadio Peppe Borgese, con il pareggio di domenica scorsa, Comiso 2- Taormina 2, match valido come quarta giornata di campionato.

“Domenica abbiamo affrontato un’altra grande big del nostro girone- ha commentato il mister Gaspare Violante- “Dopo Leonzio e Siracusa direi che come prestazione abbiamo giocato alla pari con tutti, mentre a livello di risultato abbiamo fatto poco purtroppo. Nonostante questo, mi sento di dire che la prestazione dei Verdearancio lascia ben sperare, specialmente dopo la partita di domenica. La scorsa settimana è stata tosta, abbiamo affrontato il Modica in Coppa e domenica il Taormina in campionato. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto due grandi partite e credo che abbiamo dimostrato che potevamo vincerle entrambe. Siamo andati in vantaggio in entrambe le gare, abbiamo avuto le occasioni per chiuderle ma poi quando non chiudi le partite contro queste squadre, al primo errore ti puniscono. Di sicuro c’è ancora tanto da lavorare su alcuni aspetti, ad esempio una cosa su cui lavorare è l’approccio con il quale si entra in campo al secondo tempo, che è un approccio diverso rispetto all’inizio. Dobbiamo migliorare nelle palle da fermo e dobbiamo sapere gestire meglio i risultati quando siamo in vantaggio. Onestamente c’è anche da dire che siamo una squadra giovane, forse la più giovane del campionato: su 23 ragazzi 18 hanno l’età media dai 16 ai 20 anni. Quest’anno sono sicuro che diremo la nostra in questo campionato e che la società ha un bel parco giocatori su cui puntare in futuro.

Domenica abbiamo una partita importante, l’avversaria già la conosciamo, ovvero il Mazzarrone perché l’abbiamo già affrontata in Coppa, e in quella occasione abbiamo avuto la meglio, ma era un altro Mazzarrone, un cantiere aperto in quanto sono partiti in ritardo col discorso del ripescaggio. Domenica sarà una partita dura, sarà difficile battere il Mazzarrone, ma noi andremo lì per cercare di fare i tre punti, ne abbiamo bisogno”.

Salva