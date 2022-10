Mobilità sostenibile. A Scicli festa per consegna terzo Doblò

Festa di piazza ieri in via Mormina Penna per la consegna del terzo Doblò in sette anni destinato alla mobilità sostenibile di persone in difficoltà.

Il Comune di Scicli ha aderito per la terza volta al progetto “Mobilità garantita” promosso dalla società PMG Italia, che prevede la concessione in comodato gratuito di un autoveicolo attrezzato destinato al trasporto di persone diversamente abili, anziani e soggetti svantaggiati.

Il mezzo potrà essere utilizzato per raggiungere centri di cura, centri di aggregazione, centri riabilitativi, scuole, uffici.

La Pmg Italia ha consegnato al Comune un nuovo mezzo, il terzo, dopo il Doblò donato nel 2015 e quello del 2018, dotato di elevatore per carrozzine. L’auto è stata acquistata grazie alle sponsorizzazioni di tante aziende e imprenditori di Scicli, i cui loghi campeggiano lungo le fiancate.

Alla consegna il sindaco Mario Marino, il vicesindaco Concetta Drago, l’assessore ai servizi sociali Elio Tasca, e la squadra assessoriale al completo.

Il Doblò soddisfa nell’arco di tre anni -la sua vita su strada- fino a mille chiamate degli utenti.

