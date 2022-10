Cala il sipario sul Giro Motociclistico di Sicilia

Si è conclusa la seconda e più lunga tappa del Giro Motociclistico di Sicilia, che, con quasi 200 km di tragitto, ha portato i nostri motociclisti alla scoperta dell’entroterra orientale.

Nel percorso da Acireale a Modica, i bikers hanno dapprima fatto sosta a Buccheri, accolti dal sindaco Alessandro Caiazzo e dal comandante della Polizia locale. Scambio di gagliardetto, foto di gruppo e una deliziosa granita hanno fatto da cornice alla prima sosta della giornata.

Le moto d’epoca sono poi ripartite in tarda mattinata in direzione Modica per il pranzo in una tipica osteria siciliana. La cittadina, famosa per il cioccolato, è stata visitata nel primo pomeriggio dai vari equipaggi, che si sono quindi diretti a Cassibile per la cena e il pernottamento in hotel.

Anche in questa occasione i partecipanti e gli appassionati hanno potuto ammirare il vasto e raro parco di due ruote d’epoca, tra le quali citiamo la “one-off” MV Augusta 4C carrozzata da Vignale; una Miller Rudge modello Special 500 – unico esemplare in Italia; e ancora le spettacolari Vincent HRD e Indian Four 1300 del 1941.

