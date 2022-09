Giro motociclistico. Venerdi da Giarratana con sosta a Modica

Il Veteran Car Club Ibleo è tra i quindici club federati Asi che stanno sostenendo la quarta edizione del Giro motociclistico di Sicilia che prenderà il via domani da Acireale e che sempre nella cittadina etnea si concluderà domenica 2 ottobre, dopo una serie di tappe che interesseranno i territori della Sicilia orientale. Tra questi, venerdì 30 settembre, anche quelli della provincia di Ragusa. La carovana formata da circa 65 moto d’epoca provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (equipaggi da Malta e dalla Grecia), transiterà, infatti, dopo essere stata a Buccheri, a Giarratana e quindi proseguirà sino a Modica dove, in corso Umberto, è prevista la sosta delle due ruote d’antan dalle 12 alle 16,30. “A livello organizzativo – sottolinea il presidente del Vcci, Antonino Provenzale – stiamo mettendo a disposizione un pulmino Volkswagen del 1967 che fornirà, se necessario, supporto logistico ai motociclisti partecipanti. Ma l’aspetto più interessante sarà quello di potere offrire ai componenti del raduno una barretta del prezioso cioccolato Igp di Modica con un incarto speciale realizzato per l’occasione. Anzi, in proposito, ci corre l’obbligo di ringraziare il direttore del Ctcm, Nino Scivoletto, per la sua grande disponibilità”. Il giro motociclistico di Sicilia è uno degli eventi più interessanti legati ai veicoli d’epoca che si organizzano in terra isolana.

