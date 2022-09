Regionali. Abbate con le ultime 7 sezioni di Modica allunga

Il candidato della Democrazia Cristiana, Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica, allunga grazie alle ultime sette sezioni cittadine, sul diretto concorrente Paolo Monaca di Ispica ed è virtualmente il quarto eletto all’Ars.

“E’ stata una fatica enorme – sono state le prime dichiarazioni di Abbate – perchè fino all’ultimo momento si è rimasti in bilico. E’ stata una lotta in questi mesi. Abbiamo lavorato insieme. La scommessa era doppia sia in provincia di Ragusa che in Sicilia riguardo questo progetto”.

Abbate ha avuto un exploit storico. Ha trascinato da solo la Democrazia Cristiana e di questo Totò Cuffaro gliene ha dato atto. La Dc nel ragusano ha preso il 13,264%, pari a 13631 voti, contro l’11,261% della lista di Cateno De Luca, che ha totalizzato 11572.

L’ex sindaco di Modica rimane l’unico rappresentante all’Ars del comprensorio considerato che Orazio Ragusa non è stato riconfermato. Abbate è stato il più votato della provincia.

